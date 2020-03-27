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ساويرس يدعو العالم للصلاة في وقت واحد: حتى يُزيح الله غمة كورونا

11:50 ص الجمعة 27 مارس 2020
ساويرس يدعو العالم للصلاة في وقت واحد: حتى يُزيح الله غمة كورونا

المهندس نجيب ساويرس

كتب - محمد عبدالناصر:

دعا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، العالم كله إلى تحديد وقت معيّن للصلاة باختلاف الأديان، والدعاء بأن يقضي الله على وباء كورونا.

وقال ساويرس عبر حسابه على "تويتر" اليوم الجمعة: "أرى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعا باختلاف أدياننا، حتى يزيح الله هذه الغمة ويشفى المرضى جميعا".

وأضاف: "فلنختار يوم محدد وساعة محددة ونتوجه لله جميعًا في نفس الوقت والساعة بالصلاة لكي يزيح عنا هذه الغمة ويقضى على هذا الوباء".

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