ساويرس يدعو العالم للصلاة في وقت واحد: حتى يُزيح الله غمة كورونا

كتب - محمد عبدالناصر:

دعا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، العالم كله إلى تحديد وقت معيّن للصلاة باختلاف الأديان، والدعاء بأن يقضي الله على وباء كورونا.

وقال ساويرس عبر حسابه على "تويتر" اليوم الجمعة: "أرى أن يجتمع العالم كله على يوم معين للصلاة مجتمعين جميعا باختلاف أدياننا، حتى يزيح الله هذه الغمة ويشفى المرضى جميعا".

وأضاف: "فلنختار يوم محدد وساعة محددة ونتوجه لله جميعًا في نفس الوقت والساعة بالصلاة لكي يزيح عنا هذه الغمة ويقضى على هذا الوباء".