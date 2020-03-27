تحويل مدارس للحجر وإيقاف الصحف.. الحكومة ترد على 8 شائعات بشأن كورونا

لم يتم تحويل أية مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدد من الشائعات التي ترددت بشأن الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر.

وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إنه لا صحة لتسجيل حالات الوفاة بسبب كورونا تحت أسباب وفاة أخرى، ويتم الإعلان بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وشدد المركز على أن حركة الملاحة منتظمة بقناة السويس، والعمل يسير بصورة طبيعية بكافة منشآت هيئة قناة السويس ولم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السفن المارة.

وأوضح أنه لم يتم سحب الأدوية التي تحتوي على مركب "الهيدروكسى كلوروكين" من الصيدليات لاستخدامها لعلاج فيروس كورونا، ونحذر من استخدام تلك الأدوية دون إشراف طبي.

وأضاف المركز الإعلامي أنه لا صحة لإغلاق أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفاكهة، وعملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.

وشدد على أنه لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الإدعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين، مؤكدة أنه لم يتم تحويل أية مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات أو حجر صحي، والصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصححين وملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية.

ولفت المركز الإعلامي أنه لا صحة لتغيب أي من الأطقم الطبية بالحجر الصحي، وجميع الفرق الطبية متواجدة بكامل قوتها بمستشفيات العزل، وكذلك لا صحة لإيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وعملية طباعة الصحف مستمرة كما هي.