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الحكومة ترد على أنباء استبعاد عملاء بنك ناصر من تأجيل أقساط القروض

10:42 ص الجمعة 27 مارس 2020
الحكومة ترد على أنباء استبعاد عملاء بنك ناصر من تأجيل أقساط القروض

بنك ناصر الاجتماعي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر، مُشددةً على التزام بنك ناصر بتعليمات البنك المركزي للبنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، والتي تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين، وذلك في إطار الدور الاجتماعي الرائد لبنك ناصر لدعم الطبقات الأكثر احتياجاً.

وقالت الوزارة إن تسهيلات تأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر تأتي بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي والعملاء به، ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقاً للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير، وفي حال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الإضافية على فترة الـ 6 أشهر الإضافية، وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.

بنك ناصر الاجتماعي تأجيل أقساط القروض فيروس كورونا

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