قبل صلاة "ظهر الجمعة".. وزير الأوقاف يشدد على عدم فتح المساجد تحت أي ظرف
القاهرة - (أ ش أ)
قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة صرف مكافأة إجادة لأكثر المديريات التزامًا بقرارات الوزارة وتوجيهاتها بشأن تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد ونظافتها وتطهيرها.
وقال وزير الأوقاف في تصريح صباح اليوم الجمعة :"يتم صرف المكافأة لأكثر العاملين بالمديريات جهدًا وحرصًا على تنفيذ التعليمات، وبناء على مذكرة من مدير المديرية ورئيس غرفة المتابعة المركزية بديوان عام الوزارة ".
وأشار الوزير، إلى أن تعليق إقامة الجمع والجماعات وغلق المساجد وعدم فتحها تحت أي ظرف طوال فترة توجيه الوزارة بغلقها، وعدم الانسياق خلف أي شائعات تبثها بعض الصفحات والمواقع المغرضة في هذا الشأن في الظروف الآنية يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس إلى أن يرفع الله عز وجل البلاء عن البلاد والعباد بفضله وكرمه، وندعوه سبحانه أن يكون ذلك قريبًا عاجلًا غير آجل.
اقرأ أيضا:
وزير الأوقاف: صلاة الجمعة (ظهر) وفي المنازل
هل تجوز صلاة الجمعة في المنزل خلف الخطيب في الراديو أو التليفزيون؟
تصلَّى 4 ركعات ظهرًا بغير خطبة.. الأزهر للفتوى: لا صلاة جمعة في البُيوت
في المنازل وبدون خطبة.. الأوقاف تجري تعديلا على أذان ظهر الجمعة
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
495
عدد المصابين
-
102
عدد المتعافين
-
24
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
510108
عدد المصابين
-
120983
عدد المتعافين
-
22993
عدد الوفيات
إعلان