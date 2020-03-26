غدا.. أهلا يا بكوات وحفل لصابر الرباعى على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب

كتب - محمد عاطف:

تبث وزارة الثقافة في التاسعة مساء غد الجمعة، على قناتها بموقع "يوتيوب"، حفلاً للمطرب التونسي صابر الرباعي، يتضمن مجموعة من أعماله منها" يا عسل، أنا بحن، شارع الغرام، دلولة، متخافش مني، على نار، عزة نفسي، غلطان، جرحي ما شفى، أعز الحبايب، ياللي جمالك، أمي، ضاقت بك، بنتخلق، خلص تارك، أتحدى العالم، سيدي منصور، برشا برشا".

يأتي ذلك ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها الوزارة منذ عدة أيام.

ويقدم غدا العرض المسرحي "أهلا يا بكوات"، تأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد، وبطولة حسين فهمي وعزت العلايلي، وتتناول علاقة المجتمعين المصري والعربي بالمستقبل من خلال شخصيتى برهان ومحمود زملاء الدراسة اللذان فرقت بينهما السنوات، فعمل محمود مدرسا للتاريخ وحمل هموم المجتمع والناس في بلاده في حين حصل برهان على درجات دراسية عليا وأصبح من كبار العلماء.