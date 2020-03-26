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المترو يدفع بـ٣ قطارات إضافية لمنع الزحام بالمحطات قبل الحظر

06:17 م الخميس 26 مارس 2020
المترو يدفع بـ٣ قطارات إضافية لمنع الزحام بالمحطات قبل الحظر

مترو الأنفاق

كتب - أسامة علي:

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، خطة المترو لمنع التكدس بالمحطات قبل بدء سريان الحظر في السابعة مساء اليوم.

وقال عبد الهادي لمصراوي، إنه تم الدفع بثلاثة قطارات إضافية على الخطوط الثلاثة، لامتصاص الزحام قبل مواعيد حظر التجوال في السابعة مساء.

وأشار متحدث المترو، إلى أنه تم تقليل زمن التقاطر إلى دقيقتين بدلا من ثلاث دقائق، مناشدا المواطنين بالنزول قبل الحظر بوقت وافر.

مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا

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