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الحكومة تكشف حقيقة توقف حركة المواصلات العامة الجمعة والسبت

06:01 م الخميس 26 مارس 2020
الحكومة تكشف حقيقة توقف حركة المواصلات العامة الجمعة والسبت

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد من أنباء حول توقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، غير صحيح.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت، وشددتا على أن كافة وسائل المواصلات والنقل العام تعمل بشكل طبيعي على مدار أيام الأسبوع، وفقاً لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذى أقره مجلس الوزراء.

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المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حركة المواصلات العامة حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا وزارة النقل

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