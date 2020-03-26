الرقابة الإدارية: ضبط مشغل خياطة يُصنّع أدوات طبية لغرف العمليات بالشرقية



كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، استمرار حملاتها الميدانية التي تجريها بالتنسيق مع مديريات الشئون الصحية، والتموين، وجهاز حماية المستهلك وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظات؛ بالمرور على أماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات المغشوشة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن تلك الحملات أسفرت عن ضبط مصنع (مشغل خياطة وتطريز) بإحدى القرى الريفية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، يقوم بتصنيع المهمات الطبية اللازمة لغرف العمليات والتي يلزم لتصنيعها خامات ذات مواصفات فنية عالية ومعقمة، حيث تم التحفظ على 1500 بالطو، و1500 كمامة طبية معدة للاستخدام غير مطابقين للمواصفات، بالإضافة لضبط كميات أخرى من المستلزمات الطبية منها 24540 عبوة محاليل، 24 جهاز وريدي تبين انتهاء صلاحيتها.

وفي محافظة المنوفية، أسفرت الحملات عن ضبط مصنع آخر غير مرخص يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة، حيث أمكن ضبط 6085 عبوة كحول وجل مجهول المصدر غير مدون عليهم أية بيانات تصنيعية، وحوالى 4500 عبوة فارغة واستيكر مطبوع عليهم بيانات مصطنعة معدين للتعبئة والاستخدام.

كما أسفرت الحملات الميدانية بمحافظة كفر الشيخ عن ضبط 5900 قفاز طبى، و590 كمامة، وكميات من عبوات الادوية مجهولة المصدر، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مصادرة المضبوطات بكافة المحافظات وتحرر بها محاضر المخالفة واحالة المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.