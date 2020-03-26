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تعقيم وقياس حرارة.. تطبيق الإجراءات الاحترازية على موظفي القوى العاملة

02:32 م الخميس 26 مارس 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

تابع محمد سعفان، وزير القوي العاملة، اليوم الخميس، تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بديوان عام الوزارة، وذلك من خلال الكشف على جميع العاملين بديوان عام الوزارة.

وأكد الوزير، في بيان، أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعًا لانتشار مرض كورونا.

وشدد الوزير، على ضرورة الكشف على جميع العاملين بالوزارة، مشيرًا إلى أن أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس كورونا، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة.

وتابع: "كما تم تعقيم جميع المركبات التي تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة بجانب تعقيم السيارات الخاصة بالموظفين داخل الديوان".

التعقيم قياس الحرارة فيروس كورونا موظفي القوى العاملة

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