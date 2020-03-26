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شيخ الأزهر: مضاعفة الإعانة الشهرية لبيت الزكاة لمواجهة كورونا

02:17 م الخميس 26 مارس 2020
شيخ الأزهر: مضاعفة الإعانة الشهرية لبيت الزكاة لمواجهة كورونا

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مضاعفة قيمة الإعانة الشهرية التي يصرفها بيت الزكاة والصدقات المصري لمستحقيها خلال شهري أبريل ومايو 2020.

وأكد الطيب، في بيان، اليوم الخميس، أن مضاعفة الإعانة الشهرية خلال تلك الفترة يأتي لمساعدة المستحقين على تلبية احتياجاتهم في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا شيخ الأزهر، القادرين إلى مضاعفة أعمال البر لمساعدة إخوانهم المواطنين مذكرًا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم: "واللَّه فِي عَوْنِ العبْدِ مَا كانَ العبْدُ في عَوْن أَخيهِ".

يُذكر أن بيت الزكاة والصدقات المصري تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر، هو أحد أكبر الصروح في مصر الذي يعمل على دعم التكافل الاجتماعي، ومساعدة الأسر غير القادرة، وقد شهد منذ إنشائه إلى الآن توسعًا كبيرًا في أنشطة الزكاة والصدقات.

بيت الزكاة الإعانة الشهرية شيخ الأزهر فيروس كورونا

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