توجيه حكومي لوزير النقل بعد ازدحام المترو بالركاب أمس
كتب - محمد غايات:
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتنظيم حركة النقل سواء القطارات أو مترو الأنفاق، حتى لا يحدث التزاحم الشديد الذي شهده اليوم الأول؛ لتطبيق قرارات حظر التجوال، بما يصب في صالح الحفاظ على سلامة المواطنين والمجتمع وتجنب الآثار السلبية لمثل هذا التزاحم.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، والذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس.
وشهدت حركة مترو الأنفاق ازدحامًا كبيرًا أمس الأربعاء، في أول أيام تطبيق قرار حظر التجوال.
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