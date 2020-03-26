القوات المسلحة تنفذ عمليات تعقيم لمحور صلاح سالم ووزارة التعاون الدولي

كتب- محمد سامي:

واصلت القيادة العامة للقوات المسلحة، خطتها لاتباع الإجراءات الوقائية لعدد من الشوارع الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية بالدولة وذلك من خلال تكليف الإدارات التخصصية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة والأ طقم المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير الوقائي لمحور صلاح سالم كمحور ربط رئيسي للحركة المرورية من وإلى القاهرة للعديد من المحافظات كدمياط وبورسعيد والشرقية والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والعديد من الأحياء والميادين الرئيسية.

كما واصلت القوات المسلحة، وفق بيان، اليوم الخميس، تطهير عدد من المنشآت والمرافق الحيوية والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل دوري.

وحرصت الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال استخدام المواد الكيميائية ذات معايير الجودة العالمية التي تقضي على الفيروسات والجراثيم والبكتريا بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس وتوفير المناخ الآمن للمواطنين.

وفى سياق متصل، تم دفع أطقم التطهير المتخصصة بوسائل التعقيم المحمولة لإجراء أعمال الوقاية اللازمة بوزارة التعاون الدولي وما تحتويه من مقرات ومكاتب وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات.

وقدمت الدكتورة سامية حسين، مساعد وزيرة التعاون الدولي الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تقوم به من مجهودات لمواجهة كافة الأزمات والكوارث التي تهدد الوطن بوجه عام والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الآن لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة المتواصلة في مساندة أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ الحملة الوقائية الموسعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد لضمان تحقيق وقاية الشعب المصري من أي خطر محتمل.