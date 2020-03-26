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القوى العاملة: متابعة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت لحماية العمال

11:49 ص الخميس 26 مارس 2020
القوى العاملة: متابعة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت لحماية العمال

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جميع مفتشي العمل والسلامة والصحة والمهنية -بصفة مؤقتةـ ولحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية في المنشآت المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة، من حيث أعمال تطهير مكان العمل، وكثافات العمال، والوقاية الشخصية، وخطط التعامل مع الموقف حال ظهور حالات إصابة بالفيروس.

وشدد وزير القوى العاملة، وفق بيان، اليوم الخميس، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة بكل حسم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، المتضمن تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات أمام المواطنين.

وقرر وزير القوى العاملة، إيقاف العمل مؤقتاً بخطط التفتيش الدوري المعمول بها لحين ورود تعليمات جديدة، وقيام مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات، بتوفير مهمات الوقاية الشخصية للمفتشين، من كمامات، وجوانتيات، لاستخدامها أثناء قيامهم بمهامهم بالتفتيش داخل المنشآت .

وقدم سعفان، الشكر للمفتشين بمديريات القوى العاملة لتقديرهم الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا ضرورة تضافر كل الجهود للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

القوى العاملة حماية العمال المنشآت

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