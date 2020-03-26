وزير النقل: 37 مليار جنيه لزيادة الأمان بالسكة الحديد

كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن دخول برج كفرالدوار الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير، في بيان، اليوم الخميس، أن المشروع يتكون من 19 برجًا رئيسيًا و14 برجًا ثانويًا و80 مزلقانًا، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 74% وتم حتى الآن دخول 8 أبراج رئيسية للخدمة وهي (قويسنا – بركة السبع – كفرالزيات – إيتاي البارود – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفرالدوار)، و8 أبراج ثانوية و39 مزلقانًا، لافتًا إلى أن برج كفرالدوار يتحكم في 44 سيمافور ضوئي و5 مزلقانات تعمل أتوماتيكيًا و23 موتور تحويلة.

وأشار وزير النقل، إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) واستحداث آخر إلكتروني، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث الاتصالات يتضمن متابعة لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأشار وزير النقل، إلى أنه مخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.