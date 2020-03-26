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عزف في البلكونة.. كيف قضى مصريون أول ليالي حظر كورونا؟ (فيديو)

07:24 ص الخميس 26 مارس 2020
عزف في البلكونة.. كيف قضى مصريون أول ليالي حظر كورونا؟ (فيديو)

أول ليالي حظر كورونا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تفاعل أهالي منطقة الهرم بمحافظة الجيزة مع مجموعة عازفين عزفوا أغنية "ديسباسيتو"، في الساعات الأولى لبدء تطبيق حظر التجوال.

ونشر عبد المنعم محمد، الفيديو على صفحته الشخصية، قائلا: "يحدث الآن في (شارع) حسن محمد الهرم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، الذين أعادوا نشره مطالبين بتكرار وتعميم التجربة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر التجوال اعتبارًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين.

وبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين في مختلف المحافظات في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء.

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