حدث ليلاً| تفاصيل حادث الإقليمي و"البيطري" يكشف عن مضبوطات فيلا الصينيين



شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حادث الإقليمي.. تريلا تصطدم بـ17 سيارة وميكروباص (تغطية خاصة)

تسابق الأجهزة الأمنية وأجهزة الإنقاذ الزمن لانتشال ضحايا حادث الطريق الإقليمي بعد اصطدام مقطورة نقل ثقيل بـ17 سيارة.

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16 متوفيا و15 مصابا حصيلة دهس "تريلا" لـ14 سيارة بالطريق الإقليمي

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن حصيلة ضحايا الحادث المرورع الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بمركز الصف، جنوب المحافظة.

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"الميكروباصات اتعجنت".. رجال الشرطة في تحدي انتشال جثامين ضحايا حادث "الإقليمي"

يواصل رجال الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جهودهم؛ لاستخراج جثامين ضحايا حادث مروع أعلى الطريق الإقليمي؛ إثر اصطدام "مقطورة" بنحو 17 سيارة بالقرب من بوابة حلوان.

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"أعضاء ذكرية لحيوانات".. الطب البيطري يكشف عن مضبوطات فيلا الصينيين

قال سيد عبيد، مدير الطب البيطري بالقاهرة، إنه تم الإبلاغ من خلال نقطة الشرطة في مدينتي عن وجود ثعابين في فيلا بعض الصينيين.

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رواتبهم كاملة.. متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تكليفًا صدر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى دبولي، إلى كل المؤسسات والمصالح الحكومة، بتقليل عدد الموظفين إلى الحد الأدنى لتسيير أعمال المؤسسات.

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"مفيش أي أعذار أو مبررات".. رامي رضوان يهاجم وزيرة الصحة -فيديو

قال الإعلامي رامي رضوان، إن مؤتمر وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووزير الإعلام أسامة هيكل، للحديث عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد كان مزدحمًا بالصحفيين، مضيفًا: "المفترض أن النموذج يكون من وزارة الصحة".

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انفراجة كبيرة.. وزيرة التضامن تكشف موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العام المالي المقبل (2020 – 2021)، سيشهد انفراجة كبيرة بالنسبة لأصحاب المعاشات.

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"خايف المرض يزيد".. رسالة مهمة من مجدي يعقوب للمصريين بشأن كورونا –فيديو

طالب الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، المواطنين بالتزام منازلهم والاستماع إلى توجيهات الحكومة، ونصائح منظمة الصحة العالمية؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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أول ليلة حظر.. مقتل عامل وإصابة اثنان أخرين في مشاجرة بسوهاج

لقى عامل مصرعه وأُصيب عاملين أخرين بطلقات نارية وجروح متفرقة بالجسم مساء الأربعاء، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بناحية قرية القرعان دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي محافظة سوهاج.

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الأسابيع المقبلة عصيبة.. ترامب يعلن الطوارئ في نورث كارولينا بسبب كورونا

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان حالة الطوارئ في نورث كارولينا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الألف شخص

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الألف شخص الأربعاء، حسب بيانات جامعة جون هوبكنز.

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القوات الفرنسية تغادر العراق بسبب كورونا

قال الجيشان العراقي والفرنسي الأربعاء إن القوات الفرنسية المشاركة في التحالف الدزلي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش بصدد مغادرة العراق.

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