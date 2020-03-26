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بدء غلق مكتبات المساجد بسبب كورونا اليوم

04:37 ص الخميس 26 مارس 2020
بدء غلق مكتبات المساجد بسبب كورونا اليوم

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، غلق مكتبات "مسجد السيدة زينب والمركز الثقافي بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمركز الثقافي بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وسائر مكاتب الاطلاع سواء أكانت ملحقة بمسجد أم مستقلة بذاتها ابتداء من صباح غدِ الخميس، طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن قرار الغلق يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا وزير الأوقاف، الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه، وأن يرفع الكرب عن البشرية جمعاء.

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