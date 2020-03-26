بعد أول يوم تطبيق.. رفع حظر التجوال مؤقتا وعودة الحركة للشوارع
كتب- محمد نصار:
بدأ الآن رفع الحظر على التجوال وانتقال المواطنين، وعمل وسائل النقل الجماعي الحكومية والخاصة، وغيرها من القطاعات التي خضعت لقرار الحظر والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية في تمام الساعة السابعة من مساء أمس الأربعاء.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر التجوال اعتبارًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين.
كما قرر رئيس الوزراء إيقاف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في ذات الفترة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا.
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