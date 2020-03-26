"خايف المرض يزيد".. رسالة مهمة من مجدي يعقوب للمصريين بشأن كورونا –فيديو

كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، المواطنين بالتزام منازلهم والاستماع إلى توجيهات الحكومة، ونصائح منظمة الصحة العالمية؛ للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال يعقوب في فيديو نشرته مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب يوم الخميس: "خايف جدا جدا إن المرض يزداد زي ما حصل في دول تانية، ولو حدث ذلك سيكون هناك وفيات كتير، وسنفقد أفراد من أصحابنا وأمهاتنا وأولادنا، ودي حاجة محزنة جدا لو حصلت".

وأضاف: "علشان كده لازم نشتغل مع بعض دلوقتي، لازم نسمع نصائح الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والبعد عن المصادر غير الموثوقة للأخبار، وأطلب منكم أنكم تقعدوا في البيت، وده مهم جدا في مواجهة المرض، ولمنع انتشاره، وهيسهل على الأطباء والدكاترة أنهم يعالجوا المرضى دول".