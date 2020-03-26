بالصور.. أمطار خفيفة على المهندسين
03:01 ص الخميس 26 مارس 2020
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تصوير- عصام خضيري ومحمود علي:
هطلت أمطار خفيفة على منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت هطول أمطار خفيفة على القاهرة والسواحل الشمالية اليوم. إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.
وقالت الهيئة إن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 27- 17.
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