بالصور.. أمطار خفيفة على المهندسين

"لا يوجد أحد".. شوارع المهندسين خالية في الدقائق الأولى لحظر التجول-

صور.. شوارع فيصل خالية من المواطنين بعد تطبيق حظر التجوال

تصوير- عصام خضيري ومحمود علي:

هطلت أمطار خفيفة على منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعت هطول أمطار خفيفة على القاهرة والسواحل الشمالية اليوم. إضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الهيئة إن درجات الحرارة على القاهرة تتراوح بين 27- 17.