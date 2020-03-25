شوارع وميادين خالية.. وسط البلد بلا مواطنين بعد حظر التجوال- صور

"لا يوجد أحد".. شوارع المهندسين خالية في الدقائق الأولى لحظر التجول-

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- روجيه أنيس:

بالتزامن مع قرار تطبيق حظر التجوال في البلاد، خلت شوارع وميادين وسط البلد من جميع المواطنين ولم يتبق غير الأنوار والسيارات، وذلك في استجابة سريعة لقرار الحكومة بعدم النزول الشوارع؛ تجنبا للإصابة بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع أول يوم لقرار الحكومة المصرية بتطبيق حظر التجوال للمواطنين للحد من انتشار كورونا.

ورصدت عدسة "مصراوي" خلو الشوارع والميادين والكباري من المواطنين تمامًا والتي كانت تكتظ بالمواطنين والمارة قبل ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرض حظر التجوال اعتبارا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، بداية من الأربعاء ولمدة أسبوعين، مع توقف كل وسائل النقل الجماعي العام والخاص في ذات الفترة، ضمن الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار الفيروس.