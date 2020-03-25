انفراجة كبيرة.. وزيرة التضامن تكشف موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

كتب- محمد نصار:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العام المالي المقبل (2020 – 2021)، سيشهد انفراجة كبيرة بالنسبة لأصحاب المعاشات.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، اليوم الأربعاء، أنه سيتم البدء في صرف العلاوات اخميس لأصحاب المعاشات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية من 1 يوليو المقبل.

وأشارت وزيرة التصامن، إلى أن قانون العلاوات الخمس ظل فترة كبيرة في حالة نزاع بين الحكومة وأصحاب المعاشات بما يزيد عن 5 سنوات، مشيدة بتوجيهات الرئيس السيسي بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وتابعت: "هذا القانون لم يكن مدرجًا في موازنة العام الحالي، ومن سنة 2006 حتى 2015 التكلفة المجمدة كبيرة تصل لـ27.6 مليار جنيه، والتكلفة السنوية تصل لـ7 مليارات جنيه سنويًا، بنتكلم على 35 مليار جنيه هنبدأ تفعليه وهنبدأ صرف الاستحقاقات في 1 يوليو 2020".