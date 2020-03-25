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إرادة جيل: 1000 من شباب الحزب طلبوا التطوع لمواجهة كورونا

09:52 م الأربعاء 25 مارس 2020
إرادة جيل: 1000 من شباب الحزب طلبوا التطوع لمواجهة كورونا

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كتب- ميرا إبراهيم:

قال محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل وأمين الشباب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه فور إعلان وزارة الصحة عن فتح باب التطوع ضمن الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا، تلقى رغبة أكثر من 1000 شاب من شباب الحزب للتطوع.

وقال مطر، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم توجية الشباب للتسجيل في الموقع الإلكتروني المعلن عنه من قبل وزارة الصحة المصرية.

وأضاف أن تيسير مطر، رئيس الحزب، أبلغه بتوفير أي مستلزمات طبية للشباب المتطوع كما أن الحزب سيرعى أسر هؤلاء الشباب خلال فترة تطوعهم.

محمد تيسير مطر حزب إرادة جيل فيروس كورونا وزارة الصحة المصرية

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