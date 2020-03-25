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"الأوقاف": غلق مكتبات المساجد على مستوى الجمهورية

09:43 م الأربعاء 25 مارس 2020
"الأوقاف": غلق مكتبات المساجد على مستوى الجمهورية

الدكتور محمد مختارجمعة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختارجمعة، وزير الأوقاف، غلق مكتبات "مسجد السيدة زينب والمركز الثقافي بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمركز الثقافي بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وسائر مكاتب الاطلاع سواء أكانت ملحقة بمسجد أم مستقلة بذاتها ابتداء من صباح غدِ الخميس، طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيانـ اليوم الأربعا، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا وزير الأوقاف، الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه، وأن يرفع الكرب عن البشرية جمعاء.​

الدكتور محمد مختارجمعة وزارة الأوقاف مسجد السيدة زينب مكتبات المساجد فيروس كورونا

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