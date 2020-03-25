"التموين" تنفي غلق أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفاكهة

كتب - محمد سامي:

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد بشأن غلق أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، استمرار عملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقا للمعدلات الطبيعية، منوه إلى أكدت أهمية عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة.

وأشارت إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي كلف كافة الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة، لضمان توافر السلع المختلفة بالأسواق، وشدد على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار ٢٤ ساعة لتلبية احتياجات المواطنين ،وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

وأكد الوزير انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال، وانتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.

من جانبه قام مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، ايمن حسام الدين بجولة تفقدية اليوم على سوق الجملة بالعبور للاطمئنان على توافر السلع ،خاصة الخضر والفاكهة ،ومتابعة عملية ضخها، وتوافرها بالأسواق، بالكميات والأسعار المناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.