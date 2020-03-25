رئيس القابضة للمطارات: استمرار عمليات التعقيم والكشف على العاملين بالمطارات

كتب- محمد عبيد:

أكد المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لازالت مستمرة وبشكل دوري بجميع مباني ومقرات الشركة القابضة والشركات التابعة وهى شركة ميناء القاهرة الجوي والمصرية للمطارات والملاحة الجوية وتكنولوجيا معلومات الطيران أفيت وايروسبورت.

وأوضح محروس، في بيان، اليوم الأربعاء، أن من أهم هذه الإجراءات تعقيم جميع المكاتب الإدارية وسيارات نقل العاملين بالمواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة بالإضافة إلى الكشف الدوري وقياس درجة الحرارة لجميع العاملين المتواجدين مع التوجيه بإذاعة ونشر المواد الإرشادية بهدف نشر الوعي بكيفية الوقاية من الفيروس والحرص على سلوكيات النظافة العامة داخل وخارج بيئة العمل وكيفية التعامل مع أي أعراض.

وأضاف محروس، أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات الطيبة بالشركة القابضة والشركات التابعة بضرورة التعامل الفوري وبجدية تامة مع أي حالات تظهر عليها أي أعراض و تتم تلك الإجراءات بالتوازي مع تقليل أعداد العاملين و عدد ساعات العمل بما لا يؤثر علي سير العمل حتي تمر تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، مضيفًا أن مطار القاهرة وجميع المطارات المصرية تتأهب لعودة الحركة الجوية من جديد بعد تحسن الأوضاع فى البلاد.