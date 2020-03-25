لجميع المديريات.. توجيه جديد من وزير التموين بشأن أسواق الجملة

كتب- محمد سامي:

كلف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين ومديريات التموين، بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن أيمن حسام الدين، مساعد الوزير لشئون التجارة الداخلية، أجرى جولة تفقدية لسوق الجملة بالعبور للاطمئنان على توافر السلع وخاصة الخضر والفاكهة ومتابعة عملية ضخها وتوافرها بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وشدد المصيلحي، على انتظام عمل أسواق الجملة على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق المختلفة بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة.

وأكد وزير التموين، انتظام حركة سيارات نقل السلع الغذائية والخضر والفاكهة طوال اليوم لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة الاحتياجات دون التقييد بمواعيد حظر التجوال، فضلًا عن انتظام عمل المخابز ومحال البقالة التموينية وفروع مشروع جميعتي لصرف السلع التموينية للمواطنين.

وطالبت وزارة التموين، بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة، موضحة أنه لا صحة بأن أسواق الجملة والخاصة بالخضر والفاكهة مغلقة، مع التأكيد على أن عملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية.

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