برلماني يطالب باستغلال مواجهة كورونا في التخلص من القمامة

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد هانى الحناوي، عضو مجلس النواب، بجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، معربًا عن ثقته التامة في استجابة الشعب المصري لهذه التدابير والعمل على تنفيذها وفي مقدمتها فرض حظر التجوال والذي كان مطلبًا شعبيًا.

وطالب الحناوي، في بيان، اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات فورية لجميع المحافطين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية باستغلال الظروف الراهنة في مواجهة أزمة القمامة، والتخلص منها.

وناشد النائب، رئيس الوزراء، بعقد اجتماع عاجل لمجلس المحافظين لوضع خطة فورية للتخلص من القمامة مع التأكيد على أن هذا الملف سيؤخذ في الاعتبار خلال عملية تقييم أداء المحافظين، مؤكدًا أنه لا يعقل أن مصر التي نجحت في إنجاز العديد من المشروعات القومية الكبرى والعملاقة وأبهرت العالم كله ونجحت في القضاء على فيروس سي، أن تقف عاجزة أمام التخلص من مشكلة القمامة فقط.