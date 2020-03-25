مصر للطيران: تسيير 33 رحلة لإعادة المصريين من الخارج

كتب - محمد عبيد

قالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، إن الشركة نظمت 33 رحلة دولية حتى الآن، إلى كل من "تورونتو وجدة وأبها ودبي وأكرا ولاجوس والدمام والرياض وأبوظبي وقبرص ولندن ونيويورك وكانو ومدريد وميلانو وأسطنبول وباريس وبروكسل وامستردام وميونيخ وفرانكفورت وأثينا وموسكو وبرلين وروما وطوكيو"، لنقل المصريين الراغبين في العودة من الخارج بعد توقف حركة الطيران بسبب قرار الحظر لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، أن هناك تنسيقًا كاملَا مع مختلف الوزارات وكذلك مكاتب الشركة بمختلف دول العالم، للتخطيط لأي عدد من الرحلات خلال الأيام المقبلة لإعادة مصريين من أي دولة.

وأشارت المصادر، إلى انتظام العمل وفقا لتوجيهات الحكومة ووزارة الطيران المدني، وجميع الأطقم الطائرة جاهزة لتشغيل أي رحلات خلال أوقات حظر الطيران التي امتدت حتى منتصف أبريل المقبل مع جداول التشغيل الصيفية.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت عن توقف حركة الطيران المدني، من خلال خطاب إلى كافة شركات الطيران وشركات الطيران العاملة بمصر، أكدت فيه توقف حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق.