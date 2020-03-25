السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جنوب السودان

كتب- يوسف عفيفي:

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية جنوب السودان، سيلفا كير.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب عن تقديره لدور مصر والجهود التي تبذلها دعمًا لاستقرار الأوضاع فى بلاده، وذلك في إطار دور مصر الفاعل على المستويين الإقليمي والقاري، مثمناً ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأكد رئيس جنوب السودان، حرصهم على الاستمرار في تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة المقبلة.

ورحب الرئيس السيسي، بالتوافق الذي تم مؤخراً بين الرئيس سلفا كير، وزعيم المعارضة "رياك مشار" لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذًا لمقررات اتفاق السلام، مؤكدًا أهمية العمل من قبل كافة الأطراف المعنية للاستمرار في تنفيذ استحقاقات الاتفاق.

كما أكد الرئيس، عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الاستمرار في تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء في جنوب السودان ودعم عملية السلام بها.

وشهد الاتصال التباحث حول بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.