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"استعدادًا للمرحلة المقبلة".. الصحة تكشف سبب فتح باب التطوع لمواجهة كورونا

06:27 م الأربعاء 25 مارس 2020
"استعدادًا للمرحلة المقبلة".. الصحة تكشف سبب فتح باب التطوع لمواجهة كورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، عن سبب فتح باب التطوع للعمل ضمن فرق الدعم الطبية بمستشفيات العزل والإحالة أو فرق التقصي والمتابعة الميدانية؛ للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوحدة عبر حسابها على "فيسبوك" اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي استعدادا للمرحلة المقبلة ضمن خطة مواجهة الفيروس، مضيفة: "علشان نحافظ على المعدلات المتوسطة حالياً ومندخلش في مراحل أصعب، ودا شئ صحي وكثير من دول العالم بدأت تنفيذه".

ولفتت إلى تلقي 10 آلاف طلب للتطوع، عقب 3 ساعات فقط من فتح الباب أمام الراغبين.

وأوضحت أن التطوع مفتوح للعمل بالفرق الطبية، ومفتوح للعمل ضمن فرق التقصي والمتابعة الميدانية والتوعية، لافتة إلى تدريب كافة المتطوعين الذين سيتم اختيارهم حسب الاحتياج، على المهام المطلوبة وتوفير سبل الحماية والوقاية لهم.

وأضافت الوحدة: "المعركة معركتنا كلنا بدون تمييز أو تفريق".

وطرحت الوحدة، رابطًا للتسجيل حال الرغبة في الانضمام إلى فريق العمل، على أن يكون متاحا لكافة العاملين بالمهن الطبية، أو طلبة الكليات الطبية، أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع، أو طلبة الكليات غير الطبية ويمكنهم التطوع.

ويتم التسجيل عبر كتابة بعض البيانات الشخصية مثل: الاسم والسن ورقم الهاتف، إلى جانب محل السكن والعمل، وطبيعة التخصص الطبي.

وزارة الصحة فيروس كورونا مستشفيات العزل إحنا أقوي من كورونا

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