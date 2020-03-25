بالسعودية وإيطاليا والعراق.. "القوى العاملة" تتابع أوضاع المصريين بالخارج في ظل كورونا

كتب يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عدة تقارير عاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج للاطمئنان على أحوال العمالة المصرية في الخارج.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير مجموعة من التقارير على النحو التالي:

العراق

تلقى الوزير، تقريرًا من المستشار العمالي بالعراق أكد فيه عدم وجود أي إصابات بين المصريين بفيروس كورونا، في حين أشارت وزارة الصحة ببغداد، إلى أنه يوجد 50 إصابة من جنسيات مختلفة، و4 حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 316 والوفيات إلى 27 وتماثل 75 حالة للشفاء ولا توجد إصابات بين المصريين.

السعودية

قال المستشار العمالي بالرياض أحمد رجائي، إن وزارة الخارجية بالمملكة، تتيح لأصحاب الأعمال الذين أصدروا لعمالتهم تأشيرات خروج نهائي ولم يتمكنوا من مغادرة البلاد، وانتهت مدة صلاحية إقامتهم، إمكانية إلغاء تأشيرة الخروج النهائي من خلال منصة خدمات "أبشر أعمال ومقيم"، إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الجوازات.

إيطاليا

قال مجدي حسنين، الملحق العمالي بميلانو - إيطاليا، إن رئيس مجلس الوزراء الإيطالي أصدر مرسومًا بأن تتراوح غرامة السير بالطريق من 400 إلي 3000 يورو بعد أن دخل قراره في هذ الخصوص حيز التنفيذ، الذي يمنع الخروج نهائيًا من المنازل.

وأشار حسنين، إلى أن وزارة الصحة الإيطالية كشفت عن أن إجمالي المصابين بلغ 54030 حالة، وحالات الشفاء 8326، والوفيات 6820 شخصًا.

وأوضح أن المواطن المصري حسن يسري، توفي وفاه طبيعية، وكان يعمل لحامًا، ولديه ثلاثة أبناء، وهو من مواليد القاهرة، وتم دفنه اليوم في مقابر المسلمين في ردجيو إميليا بحضور أربعة أشخاص فقط حسب التعليمات الحالية.

وبدأت الجاليات العربية والإسلامية فتح حسابات بنكية في معظم المدن لحساب الحكومة الإيطالية لتساعدها في شراء المستلزمات الطبية .

ومن المقرر أن تقوم الحكومة الإيطالية بتخصيص بعض الفنادق كأماكن للحجر الصحي، بعد تحويل بعض الأندية الرياضية لهذا الغرض.

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