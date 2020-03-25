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الصحة: 10 آلاف شخص تقدموا للتطوع لمواجهة كورونا في 3 ساعات

06:14 م الأربعاء 25 مارس 2020
الصحة: 10 آلاف شخص تقدموا للتطوع لمواجهة كورونا في 3 ساعات

الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، عن تلقي 10 آلاف طلب للتطوع، عقب 3 ساعات فقط من فتح الباب أمام الراغبين للعمل ضمن فرق الدعم الطبية بمستشفيات العزل والإحالة أو فرق التقصي والمتابعة الميدانية؛ للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوحدة في منشور عبر حسابها على "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "10 آلاف مواطن، منهم عاملين بالمهن الطبية ومنهم طلاب ومنهم عاملين بمهن غير طبية، غير آلاف الإيميلات اللي استقبلناها.. مستعدون لاستقبال طلبات التطوع من أي فئة".

وأوضحت أن التطوع مفتوح للعمل بالفرق الطبية، ومفتوح للعمل ضمن فرق التقصي والمتابعة الميدانية والتوعية، لافتة إلى تدريب كافة المتطوعين الذين سيتم اختيارهم حسب الاحتياج، على المهام المطلوبة وتوفير سبل الحماية والوقاية لهم.

وأضافت الوحدة: "المعركة معركتنا كلنا بدون تمييز أو تفريق".

وطرحت الوحدة، رابطًا للتسجيل حال الرغبة في الانضمام إلى فريق العمل، على أن يكون متاحا لكافة العاملين بالمهن الطبية، أو طلبة الكليات الطبية، أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع، أو طلبة الكليات غير الطبية ويمكنهم التطوع.

ويتم التسجيل عبر كتابة بعض البيانات الشخصية مثل: الاسم والسن ورقم الهاتف، إلى جانب محل السكن والعمل، وطبيعة التخصص الطبي.

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الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية وزارة الصحة tdv S فيروس كورونا مستشفيات العزل

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