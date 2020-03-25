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برلماني: حظر التجول يزيد فرص السيطرة على كورونا

06:09 م الأربعاء 25 مارس 2020
برلماني: حظر التجول يزيد فرص السيطرة على كورونا

طارق متولي عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بقرارات رئيس الوزراء بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والسعي للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن فرض حظر التجول وتوقف الخدمات الحكومية التي تحتاج تعامل مع المواطنين، يمثل فرصة أكبر للسيطرة على المرض.

وأضاف متولي، في بيان، اليوم الأربعاء، أن عدم التزام المواطنين بالبقاء في المنازل يشكل كارثة حقيقية، وعدم الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة جعلت هناك فرصة لزيادة معدلات الإصابة بالفيروس الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط أكثر حزمًا للمواطنين المخالفين وغير الملتزمين بإجراءات الدولة.

وأضاف أنه يتعين على الجميع اتباع التعليمات والإجراءات الصحية خلال تلك الفترة خاصة، مشيدًا بمستوى تعامل القيادة السياسية والحكومة مع أزمة فيروس كورونا حيث تم اتخاذ قرارات سليمة وحاسمة، مطالبًا المصريين بتنفيذها بدقه خاصة أن هناك دولا متقدمة عن مصر لكنها حالتها أسوأ بكثير.

طارق متولي الرئيس السيسي حظر التجول فيروس كورونا مجلس النواب

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