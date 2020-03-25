"الكهرباء" تتلقى 161 ألف شكوى عبر الخط الساخن منذ أول مارس

كتب- محمد صلاح:

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إجمالي عدد الشكاوى ومعدل البلاغات الفنية التي تلقتها خدمة الخط الساخن121، حيث بلغت حوالي 161180 شكوى منذ بداية مارس وحتى الآن، منها 10248 بلاغًا فنيًا بشركات توزيع الكهرباء، وبلغ عدد البلاغات التي تم حلها 101530 بنسبة تصل إلى حوالى 99,12%.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه جاري حل 898 بلاغًا فنيًا، وذلك مع التأكيد على العاملين بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالى الشكاوى التي تلقتها خدمة الخط الساخن 121 منذ تفعيلها في أغسطس 2016 وحتى 23/3/2020 حوالي 8199634 بلاغًا.

يذكر أن خدمة الخط الساخن 121 تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية، وتم إسناد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقاً للمعاير العالمية.