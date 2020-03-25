لطرحها بالأسواق.. شركة السكر تنتج ١١ ألف عبوة كحول يوميًا
كتب - محمد سامي:
قال محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية، إن الشركات التابعه للوزارة مستمرة في إنتاج كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70% كحول وذلك لطرحه في فروع الشركات التابعة.
وأضاف "عبدالرحيم"، في تصريح لمصراوي، أن شركة السكر للصناعات التكاملية تنتج ما يقرب من 11ألف عبوة من الكحول تركيز70% يوميًا، وطرحها بالمنافذ لاستخدامها كمطهرات، حيث يتم أيضًا إنتاج منتج "555"، ومنتج لافندر ويتم طرحها في عبوات 250 ملي بسعر 36 جنبهًا للعبوة.
يأتي ذلك في الوقت التي تسعي فيه الوزارة لتوفير المنظفات، وكذلك كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بشكل مستمر وبكميات تلبي احتياجات المواطنين.
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