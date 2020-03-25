بعد اعتماده وسيلة للنجاح.. كيفية إعداد مشروع بحثي لطلاب النقل بالأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، إلغاء الامتحانات الورقية لطلاب النقل الابتدائي والإعدادي والثانوية، والاستعاضة عنها بأبحاث يقدمها الطلاب عبر الإنترنت

وقال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب سنوات النقل بالمراحل التعليمية "الابتدائية والإعدادية والثانوية"،بالمعاهد العادية، والنموذجية، والخاصة، ومعاهد البعوث الإسلامية، ومعهد العلوم الإسلامية، سيتم تقييمهم من خلال مشروع بحثي لكل مادة دراسية في منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأضاف خليل في تصريحات لمصراوي، أن معلم المادة بكل معهد يتولى إعداد أسئلة بحثية يجيب الطالب عليها في مشروعه البحثي، بما يضمن إلمامه بالمنهج المقرر على كل سنة دراسية.

وتابع رئيس قطاع المعاهد:" يختار موجهو العموم و الأوائل أفضل الأسئلة في كل مادة بما لا يقل عن عشرة ولا يزيد عن 15، وإرسالها إلى القطاع في موعد أقصاه صباح غد الخميس، على أن يتم في النهاية اختيار أفضل النماذج بكل مادة لإتاحتها للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر".

وطالب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، المعلمين بدعوة الطلاب للتسجيل عبر أحد تطبيقات التواصل الإلكتروني، وتقسيمهم إلى فرق بحثية تضم كل منها خمسة طلاب، على أن يختار كل فريق موضوع المشروع البحثي لكل مادة من البوابة الإلكترونية للأزهر، تحت إشراف معلم المادة.

وأردف:" يتولى المعلم إعداد المشروع البحثي لكل مادة بما لا يقل عن 50 كلمة ولا يزيد عن 75 للمرحلة الابتدائية، وما يتراوح بين 100 إلى 150 كلمة للإعدادية، وبين 150 إلى 200 كلمة للثانوية، ويتولى أحد أعضاء الفريق الطلابي إرسال المشاريع البحثية إلى المعلمين المختصين عبر وسيلة التواصل الإلكترونية بينهم في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.

وأشار إلى أن رائد التحول الرقمي ومدرسي الحاسب الآلي بكل معهد يختصون بتيسير آليات منظومة "التعليم عن بعد"، وتسهيل التواصل الإلكتروني بين المعلمين والطلاب.

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب النقل بالمراحل الثلاث بما فيهم الشهادة الابتدائية، ينتقلون للصفوف التالية بعد اجتيازهم تقييم المشروعات البحثية في جميع المواد الدراسية المقررة، عدا مادة القرآن الكريم التي سيتم تقييمها تراكميًا في العام المقبل.