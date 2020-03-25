الصحة تكشف موقف المستشفيات الخاصة من قرار حظر التجول (مستند)

كتب - أحمد جمعة:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طبيعة عمل المنشآت الطبية الخاصة في ضوء قرار رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

وأكدت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، استمرار المنشآت الخاصة بجميع تخصصاتها وكذلك مراكز الغسيل الكلوي والحضانات والمراكز المتخصصة في حالات الولادة الطارئة في ممارسة عملها دون تقيد بمواعيد الحظر المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت في خطاب أرسلته "الشاعر" إلى المديريات الصحية، أنه بالنسبة لباقي المنشآت الطبية الخاصة بكافة أنواعها وتخصصاتها تلتزم بقرار الحظر الوارد بقرار مجلس الوزراء على أن تغلق اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي عدا يومى الجمعة والسبت تغلق هذه المنشآت غلقاً كاملاً.