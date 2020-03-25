وزيرة الصحة: 3 فئات الأكثر خطورة في الإصابة بكورونا

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك عددًا من الفئات الأكثر خطورة في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "عوامل الخطورة في الإصابة تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يعانون من أمراض مناعية، والسيدات الحوامل".

ولفتت الوزيرة إلى الوفيات كانت من هذه الفئات عالية الخطورة وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابعت زايد: "الشباب وأصحاب المناعة القوية لا يظهر عليهم أعراض، ولو ظهرت تكون أعراض بسيطة ومتوسطة، والخوف على أهلنا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو نقص مناعة"، مطالبة بتقليل الزيارات إليهم والاهتمام بإعطائهم الأدوية والأغذية المناسبة لزيادة المناعة.