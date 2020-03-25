الهجرة: تخصيص طائرتين لعودة المصريين بانجلترا.. تعرف على المواعيد

كتب - أسامة علي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه سيتم تخصيص طائرتين من لندن إلى القاهرة لعودة المصريين الراغبين في العودة من إنجلترا، بالتنسيق مع وزير الطيار المدني.

جاء ذلك خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك للإجابة على كافة الاستفسارات والطلبات التي تتلقاها الوزارة من المصريين العالقين بالخارج، على إثر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها على مستوى العالم للحد من انتشار الفيروس وأبرزها تعليق حركة الطيران والتنقل فيما بين الدول.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن من يريد الحجز على هاتين الطائرتين، يمكنه الدخول على موقع مصر للطيران fly air cairo.com، مؤكدة أن مواعيد قيام الطائرتين، الطائرة 4456 تقوم الساعة 16.30، أما الطائرة رقم 2458 تقوم الساعة 19.45، مؤكدة أن سعة الطائرة الواحدة 150 شخصا.

وطالبت وزيرة الهجرة المصريين العالقين في انجلترا والراغبين في العودة إلى وطنهم، بضرورة الإسراع في التسجيل وحجز مقاعد علي الرحلات المذكورة عبر الموقع الآتي " www.flyaircairo.com".