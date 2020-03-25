أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

رشوان: خروج الصحفيين أثناء الحظر للضرورة القصوى ولحاملي كارنيه النقابة لعامي 2019 و2020

01:24 م الأربعاء 25 مارس 2020
رشوان: خروج الصحفيين أثناء الحظر للضرورة القصوى ولحاملي كارنيه النقابة لعامي 2019 و2020

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه مناسبة صدور قرار حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة مابين السابعة مساء والسادسة صباحا، واستثناء الصحفيين والإعلاميين منه للقيام بعملهم الداعم لسياسة الدولة في مقاومة تفشي فيروس كورونا، تم التنسيق بين النقابة والحكومة ممثلة في السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لكي يتم السماح لأعضاء نقابة الصحفيين بالتحرك أثناء الحظر بشرط حملهم كارنيه العضوية لعام 2020 أو عام 2019.

وأكد نقيب الصحفيين أن هذا الاستثناء للضرورة القصوى لمن تقتضي ظروف عملهم الصحفي البقاء خارج منازلهم وقت الحظر، مطالبا الزملاء أعضاء النقابة والمؤسسات الصحفية بألا تزيد نسبة المترددين منهم على مقار عملهم عن 20% والقيام بمهامهم عبر التواصل الإلكتروني من منازلهم.​

ضياء رشوان نقابة الصحفيين حظر الحركة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

وزيرة الهجرة: توفير طائرتين لنقل المصريين العالقين في انجلترا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 402

    عدد المصابين

  • 80

    عدد المتعافين

  • 20

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 409017

    عدد المصابين

  • 106593

    عدد المتعافين

  • 18245

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا