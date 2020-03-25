رشوان: خروج الصحفيين أثناء الحظر للضرورة القصوى ولحاملي كارنيه النقابة لعامي 2019 و2020

كتب- مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه مناسبة صدور قرار حظر حركة المواطنين ووسائل النقل العامة والخاصة مابين السابعة مساء والسادسة صباحا، واستثناء الصحفيين والإعلاميين منه للقيام بعملهم الداعم لسياسة الدولة في مقاومة تفشي فيروس كورونا، تم التنسيق بين النقابة والحكومة ممثلة في السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، لكي يتم السماح لأعضاء نقابة الصحفيين بالتحرك أثناء الحظر بشرط حملهم كارنيه العضوية لعام 2020 أو عام 2019.

وأكد نقيب الصحفيين أن هذا الاستثناء للضرورة القصوى لمن تقتضي ظروف عملهم الصحفي البقاء خارج منازلهم وقت الحظر، مطالبا الزملاء أعضاء النقابة والمؤسسات الصحفية بألا تزيد نسبة المترددين منهم على مقار عملهم عن 20% والقيام بمهامهم عبر التواصل الإلكتروني من منازلهم.​