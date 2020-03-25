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رئيس جهاز الشيخ زايد: انتهاء تنفيذ 912 شقة بمشروع جنة والممشى السياحي

11:07 ص الأربعاء 25 مارس 2020
رئيس جهاز الشيخ زايد: انتهاء تنفيذ 912 شقة بمشروع جنة والممشى السياحي

مشروع جنة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، سير العمل بمشروعي جنة للإسكان الفاخر والممشى السياحي بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المختلفة ومسئولو المشروعين، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات بمدينة الشيخ زايد.

وزار فهمي ومرافقوه، أعمال تنسيق الموقع العام ومنطقة الخدمات بمشروع جنة، بمنطقة المحور المركزي، وتشمل (الإنترلوك – اللاند سكيب – أعمال الزراعة ) بجانب أعمال المرافق وغير ذلك، وكذا العمارات بالمشروع الذى يضم ٩١٢ وحدة سكنية(38 عمارة)، تم الانتهاء من تنفيذها ومن المقرر تسليمها للفائزين بالوحدات إبريل المقبل.

كما تفقد رئيس الجهاز الأعمال الأخيرة بمشروع الممشى السياحي بوصلة دهشور بين مدخلي المدينة 4 و 5، مشيراً إلى أنه مشروع ترفيهي تجاري، حيث يضم ٤ مولات ومبنى مطاعم و٨ أكشاك وملعبين خماسيين كمرحلة أولى ومن المنتظر الانتهاء منه وافتتاحه وتشغيله فى أقرب وقت.

وقال رئيس الجهاز، إنه أصدر تكليفاتٍ للمسئولين عن المشروعين بجهاز المدينة، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال التى تم وجارٍ تنفيذها قبل الاستلام للانتهاء من التنفيذ على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التواصل المباشر والمستمر لإزالة أى عقبات تواجه المشروعات المختلفة.

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مشروع جنة جهاز الشيخ زايد مدينة الشيخ زايد الإسكان الفاخر

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