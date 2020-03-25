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الصحة : مصر من أعلى الدول في نسب الشفاء من كورونا

02:38 ص الأربعاء 25 مارس 2020
الصحة : مصر من أعلى الدول في نسب الشفاء من كورونا

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن حالات الشفاء من فيروس كورونا وصلت إلى 80 حالة أمس الثلاثاء، وهي من أعلى نسب الشفاء بين دول العالم.

وأضاف مجاهد، خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى"، في برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة من فيروس كورونا.

وناشد خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين الالتزام ومنع المخالطة، مؤكداً أن تقليل التجمعات ينقذ مصر من الأزمة، وأن اجتياز مفترق الطرق مسؤولية مجتمعية.

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