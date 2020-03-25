سفارة مصر بعمان: عودة المصريين لم يتقرر نهائيا.. وتحذر من النصب (بيان)

أعلنت سفارة مصر بسلطنة عمان في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أن موعد عودة المصريين نهائيا لم يتقرر بعد، محذرة من عمليات نصب.

وتابع البيان أن السفارة تعمل على ترتيب رحلة عودة استثنائية للراغبين فى العودة إلى مصر، وهذه الرحلة مستثناة من قواعد غلق المطارات ووقف الطيران وليست رحلة إجلاء.

ووأضافت السفارة أنه لم يتم تحديد مكان الحجز ولا ثمن التذكرة ولا موعد الرحلة حتى الآن، وسيتم الإعلان على صفحة السفارة عما يتقرر، مشيرة إلى أن الرحلة فى اتجاه واحد فقط (مسقط- القاهرة) وبتذكرة ، والرحلة للمواطنين المصريين فقط.

كما أهابت السفارة بمواطنيها المقيمين بسلطنة عمان، بأنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحى عند الوصول الى مطار القاهرة.

ونبهت على الأساتذة أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالمدارس الالتزام بالتعميم الصادر عن وزارة التربية والتعليم العمانية بعدم السفر خلال فترة تعليق الدراسة.

وحذرت السفارة من المجموعات والمواقع التى فتحت للتسجيل أو جمع بيانات أو حجز أو غيره بخلاف صفحة السفارة، موضحة أنها ليست إلا عمليات نصب وإحتيال، وغير قانونية، ويتم ابلاغ السلطات القانونية لاتخاذ اللازم بشأنها.