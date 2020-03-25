أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبل

كتب - محمد عبدالناصر:

أعنلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء - الخميس- الجمعة).

وقالت الهيئة، إن طقس الأربعاء، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن الشبورة تتكون في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما تتساقط أمطار خفيفة على السوال الشمالية، والرياح أغلبها معتدلة.

وتُسجل درجات الحرارة على القاهرة، 24- 15، السواحل الشمالية 22- 13، جنوب سيناء 27- 17- شمال الصعيد، 27- 14، وجنوب الصعيد، 35- 19.

وأوضحت الهيئة أن طقس الخميس، معتدل نهارًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بينما يظل شديد البرودة في الليل.

وتابعت: "تشهد القاهرة والسواحل الشمالية أمطارا خفيفة على بعض المناطق المتفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى والوجه البري والسواحل الشمالية".

وتُسجل درجات الحرارة على القاهرة، 27- 17، السواحل الشمالية 26- 14، جنوب سيناء 28- 17- شمال الصعيد، 32- 18، جنوب الصعيد، 37- 20.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وتُسجل درجات الحرارة على القاهرة، 26- 20، السواحل الشمالية 22- 17، جنوب سيناء 28- 20- شمال الصعيد، 30- 21، جنوب الصعيد، 36- 23.