اليوم.. باليه الليلة الكبيرة وقهوة سادة على قناة الثقافة بـ"يوتيوب"

كتب - محمد عاطف:

تبث وزارة الثقافة، فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على قناتها يموقع يوتيوب باليه الليلة الكبيرة لفرقة باليه أوبرا القاهرة، من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل، يليه مسرحية قهوة سادة من إخراج خالد جلال .

يأتي ذلك ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك" والتى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فى إطار الجهود المبذولة للمساهمة فى تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.

باليه الليلة الكبيرة ألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين وعُرض لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح لعرائس بالقاهرة وقام الدكتور عبد المنعم كامل بتحويله إلى باليه بعد إعادة صياغة ألحانه على يد الموسيقار جمال سلامة حيث تحررت العرائس من خيوطها لتنطلق في عرض حر مع الحفاظ على نفس الفكرة القديمة التي تدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية وحقق نجاحاً كبيراً عند تقديمه في شكله الجديد.

أما مسرحية قهوة سادة فتضم لوحات تمثيلية متصلة منفصلة تتناول فى رؤية بانورامية عدد من القضايا التى تواجه المجتمع وتوجه الدعوة إلى إعادة إعلاء القيم الإنسانية النبيلة والمبادئ السامية وبطولة مجموعة من النجوم منهم محمد فراج ، هشام اسماعيل ، محمد ممدوح ، عمرو عبد العزيز، امير صلاح الدين ، حسام داغر ، مريم السكري ، رباب ناجي ، شيماء عبد القادر ، محمد نشأت ، عمرو رجب ، اميرة عبد الرحمن ، جيهان انور وغيرهم .

قهوة سادة قدمت لأول مرة عام 2008 وحصلت علي جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح التجريبي كما فازت بأفضل عمل جماعي في المهرجان القومي للمسرح لنفس العام وحققت شهرة واسعة داخل مصر وخارجها كما عرضت في عدة دول عربية منها تونس والجزائر والإمارات .