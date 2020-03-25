رئيس صندوق التمويل العقاري تكشف نسبة المتعثرين في دفع أقساط الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن نسبة المتعثرين فى سداد أقساط شقق للإسكان الاجتماعى قليلة جدا تكاد لا تتاوز 1%.

وأضافت رئيس الصندوق في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عدد العملاء الذين لم يتمكنوا من الالتزام بسداد الأقساط أقل من 2000 حاجز، لافتة إلى أن المشروع استفاد منه حتى الآن أكثر ممن 500 ألف مواطن، وتم تسليم ما يقرب من 315 ألف شقة بالمدن والمحافظات المختلفة.

وكان البنك المركزى أصدر قرارا الأسبوع الماضي بتأجيل قيمة الأقساط للحاصلين على القروض المتنوعة من كافة البنوك لمدة 6 أشهر ومن بينها قروض التمويل العقاري لمشروعات الإسكان

المختلفة، بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، واتبع هذا القرار أعلان بعض البنوك المشتركة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي ع تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر.

ويسدد حاجزي الإسكان الاجتماعي أقساط شهرية تتراوح بين 400 جنيه وحتى 1000 ألف جنيه.

قال عبد الله رشدي، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن قرار البنك المركزي، بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر، يشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي.