اجتماعات "أون لاين" بالمنشآت السياحية لمواجهة انتشار كورونا

كتب - يوسف عفيفي:

يعقد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، اجتماعاً لأول مرة بنظام الأون لاين عبر تطبيق تقنية برنامج زووم، وذلك تنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء، بحظر التجمعات والإجتماعات خشية انتشار كورونا وإجراء احترازي ووقائي وحماية المصريين من انتشار الفيروس.

وكلف المصري في بيان، المسئولين بالغرفة من العاملين بإدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات، إعداد هذا التطبيق لاستخدامه في اجتماعات مجلس الإدارة نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب عدم عقد اجتماعات حتى الموعد المحدد للخطر وهو 31 مارس الجاري.

وأشار إلى أن الغرفة تواكب التطور العلمي والتكنولوجي، حيث سبق لها عقد مجلس الإدارة عبر "الفيديو كونفرانس"، مما عزز المزيد من التعاون والفاعلية بين الأعضاء ومشاركتهم أولاً بأول فيما يتم مناقشته واتخاذه من قرارات، فضلاً عن كونها تسهل من انعقاد جلسات المجلس حالة سفر أعضاءه في مهمة عمل بالخارج بدلاً من التأجيل نتيجة للسفر.

وأوضح رئيس الغرفة، أن إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات بالغرفة والتي تضم كل من محمد رمضان وتامر عبد الله، نجحت في ضبط هذه التقنية وقاما بتخصيص قناة لمجلس الإدارة وإجراء العديد من الإختبارات والتجارب مع أعضاء مجلس الإدارة للتأكد من فعالياته وتأمينها بحيث تكون جاهزة لتطبيقها خلال الإجتماع لمجلس الإدارة.

وأشار رئيس غرفة المنشآت السياحية، إلى أن التقنيات الإلكترونية الحديثة لعقد الإجتماعات قد تم إقرارها أيضاً في العديد من الهيئات الحكومية لمواجهة انتشار الفيروس والحد منه ومن بينها هيئة الإستثمار التي أقرت جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة، وكذلك هيئة الرقابة المالية التي سمحت بعقد مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المقيدة بالبورصة عبر وسائل التقنية التكنولوجية الحديثة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.