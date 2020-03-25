هل ستتوقف المشروعات الأثرية بسبب كورونا؟.. " أمين الأعلى للآثار" يُجيب

كتب – يوسف عفيفي:

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، استمرار العمل في المشروعات الإنشائية والبنية الأساسية والانتهاء منها في التوقيتات المحددة طبقا لوزارة الآثار، موضحا عدم تأثرها بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزيري لمصراوي، إن الأعمال الإنشائية والترميم في جميع مشروعات وزارة الآثار على مستوى الجمهورية، تسير بشكل طبيعي ولم تتوقف بسبب فيروس كورونا، متابعا: "حتى الآن الأمور مستقرة وتسير بشكل طبيعي".

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتمع الثلاثاء الماضي، مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورؤوساء قطاعات المجلس لمناقشة التداعيات على القطاع الثقافي والأثري من فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر الخميس الماضي ١٩ و حتى ٣١ مارس الجاري.

وأكد العناني، أن الوزارة ملتزمة باستمرار العمل في كل المشروعات خاصة التي ستفتتح قريبا، مثل قصر البارون إمبان بمصر الجديدة ومتحف المركبات الملكية بحي بولاق والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومتحف شرم الشيخ ومتحف كفر الشيخ والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وطريق الكباش بالأقصر وترميم وتطوير منطقة شجرة مريم التي هي أحد نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.