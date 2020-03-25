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بالفيديو.. انطلاق مبادرة "الثقافة بين إيديك" الإلكترونية

12:34 ص الأربعاء 25 مارس 2020
بالفيديو.. انطلاق مبادرة "الثقافة بين إيديك" الإلكترونية

الدكتورة إيناس عبد الدايم

كتب - محمد عاطف:

انطلقت مساء الثلاثاء، المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

شهد اليوم الأول بث أول حفل أقيم بتقنية الهولوجرام في دار الأوبرا، تضمن أغنية أم كلثوم حيرت قلبي إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق أداء النجمتان ريهام عبد الحكيم ومى فاروق.

وقالت عبد الدايم إن مبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك" تهدف إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحسابات السوشيال ميديا الخاصة بها.

وأشارت عبد الدايم إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وتابعت: إن البث يتواصل يوميا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروض مسرحية، حفلات موسيقية عربية وكلاسيكية، عروض باليه، افلام قصيرة ووثائقية وغيرها.

كما يتم تزويد الموقع الرسمى للوزارة على شبكة الانترنت بالكثير من عناوين الكتب واصدارات مختلف القطاعات .

إيناس عبد الدايم دار الأوبرا مبادرة الثقافة بين إيديك تقنية الهولوجرام إحنا أقوى من كورونا

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